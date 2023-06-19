Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 23 июня в Тюменской области
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Ярмарки будут проходить на четырёх площадках в Тюмени, Тобольске и Ишиме.
Посетители смогут узнать об основных предприятиях области, принять участие в мастер-классах и тренингах.
«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие более 2 тыс. человек. 23 июня на площадках будут представлены все возможности современной службы занятости», — заявил директор Департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.
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