Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 23 июня в Тюменской области

Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится 23 июня в Тюменской области. Работодатели представят более 1,5 тыс. вакансий.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Ярмарки будут проходить на четырёх площадках в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Посетители смогут узнать об основных предприятиях области, принять участие в мастер-классах и тренингах.

«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие более 2 тыс. человек. 23 июня на площадках будут представлены все возможности современной службы занятости», — заявил директор Департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске представили топ необычных вакансий.