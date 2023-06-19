В ОП предложили внести даты майских каникул в Трудовой кодекс

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок выразила мнение, что даты майских каникул нужно внести в Трудовой кодекс.

«Запрос граждан на «законные» рождественские и майские каникулы в России большой. Причём майскими каникулами, по сути, граждане воспринимают все дни с 1 по 9 мая включительно без прерываний на рабочие дни», — заявила эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

Как считает Починок, законодательное закрепление дат позволит работодателям и гражданам заблаговременно планировать и производственный процесс, и отдых.

«Закрепление «каникул» вполне уместно в свете обсуждения вопроса о некотором сокращении продолжительности рабочей недели и большего баланса между работой и отдыхом», — добавила она.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков в интервью газете «Известия» отметил, что россиян в 2024 году ждут длинные майские выходные.