Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ОП предложили внести даты майских каникул в Трудовой кодекс

Короткая ссылка
Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок выразила мнение, что даты майских каникул нужно внести в Трудовой кодекс.
В ОП предложили внести даты майских каникул в Трудовой кодекс
  • Gettyimages.ru

«Запрос граждан на «законные» рождественские и майские каникулы в России большой. Причём майскими каникулами, по сути, граждане воспринимают все дни с 1 по 9 мая включительно без прерываний на рабочие дни», — заявила эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

Как считает Починок, законодательное закрепление дат позволит работодателям и гражданам заблаговременно планировать и производственный процесс, и отдых.

«Закрепление «каникул» вполне уместно в свете обсуждения вопроса о некотором сокращении продолжительности рабочей недели и большего баланса между работой и отдыхом», — добавила она.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков в интервью газете «Известия» отметил, что россиян в 2024 году ждут длинные майские выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить