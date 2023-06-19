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В России могут резко повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

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ЦБ России предлагает резко повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц.
В России могут резко повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проект финансового регулятора, предлагается поднять соответствующие коэффициенты тарифов по ОСАГО до 12,5 с 1,7.

«На основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»… при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, применяется коэффициент КТ в соответствии с таблицей…», — говорится в проекте.

Подчёркивается, что коэффициент для физлиц из недружественных стран — владельцев легковых авто остаётся 1,7. Это же касается и автомобилей, которые не из соответствующих государств.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Inforeactor выразил мнение, что спортивный автомобиль является атрибутом удовольствия.

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