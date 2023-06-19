В России могут резко повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

ЦБ России предлагает резко повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проект финансового регулятора, предлагается поднять соответствующие коэффициенты тарифов по ОСАГО до 12,5 с 1,7.

«На основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»… при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, применяется коэффициент КТ в соответствии с таблицей…», — говорится в проекте.

Подчёркивается, что коэффициент для физлиц из недружественных стран — владельцев легковых авто остаётся 1,7. Это же касается и автомобилей, которые не из соответствующих государств.

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