Автоэксперт Кадаков назвал спортивную машину атрибутом удовольствия
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«Чаще всего это не один автомобиль в семье. Обычно его покупают для удовольствия, чтобы себя показать и на других посмотреть», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, перед покупкой такой машины стоит задуматься, ведь решение должно быть оправданным.
Как считает Кадаков, спортивные автомобили оправдывают себя, если водитель живёт в мегаполисе, обладает достаточными финансовыми возможностями и тяготеет к удовольствию от скорости.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом показал в России в январе рост на 7%.