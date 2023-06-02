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Автоэксперт Кадаков назвал спортивную машину атрибутом удовольствия

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выразил мнение, что спортивный автомобиль является атрибутом удовольствия.
Автоэксперт Кадаков назвал спортивную машину атрибутом удовольствия
  • Gettyimages.ru

«Чаще всего это не один автомобиль в семье. Обычно его покупают для удовольствия, чтобы себя показать и на других посмотреть», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, перед покупкой такой машины стоит задуматься, ведь решение должно быть оправданным.

Как считает Кадаков, спортивные автомобили оправдывают себя, если водитель живёт в мегаполисе, обладает достаточными финансовыми возможностями и тяготеет к удовольствию от скорости.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом показал в России в январе рост на 7%.

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