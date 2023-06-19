Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о дежурстве чеченских бойцов на пограничном посту в Белгородской области.

«Ещё совсем недавно, в последних числах мая этого года, на этом Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты... Сегодня ситуация в этом районе совершенно иная... Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев заступил на дежурство именно на этот российский пограничный пост», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, ранее на этом КПП таможенники занимались сугубо мирными вопросами — контролировали потоки граждан и транспорта через границу. А после нападения украинцев на них «радостный визг» боевиков «не знал границ на просторах сети интернет».

«Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?» — добавил Кадыров.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что чеченские бойцы уже работают на приграничной территории в Белгородской области.