В Подмосковье выплату на школьную форму получат 20 тысяч детей из многодетных семей

Выплата на школьную форму детям из многодетных семей с низкими доходами составит 10 тыс. рублей на каждого ребёнка школьного возраста, заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Повышение размера выплаты затронет 20 тыс. детей.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Возьмём для примера семью из пяти человек: мама, папа и трое детей. Семья не малообеспеченная — её доход, к примеру, 150 тыс. рублей в месяц. Они получат выплату, как и раньше, три тысячи рублей на каждого школьника», — уточнила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По её словам, если доход семьи ниже 85 тыс. рублей в месяц, то такая семья на каждого школьника получит 10 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школу для 1,6 тыс. учеников построят в подмосковном Видном к 2024 году.