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В Подмосковье выплату на школьную форму получат 20 тысяч детей из многодетных семей

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Выплата на школьную форму детям из многодетных семей с низкими доходами составит 10 тыс. рублей на каждого ребёнка школьного возраста, заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Повышение размера выплаты затронет 20 тыс. детей.
В Подмосковье выплату на школьную форму получат 20 тысяч детей из многодетных семей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Возьмём для примера семью из пяти человек: мама, папа и трое детей. Семья не малообеспеченная — её доход, к примеру, 150 тыс. рублей в месяц. Они получат выплату, как и раньше, три тысячи рублей на каждого школьника», — уточнила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По её словам, если доход семьи ниже 85 тыс. рублей в месяц, то такая семья на каждого школьника получит 10 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школу для 1,6 тыс. учеников построят в подмосковном Видном к 2024 году.

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