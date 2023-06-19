В Подмосковье выплату на школьную форму получат 20 тысяч детей из многодетных семей
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Об этом сообщает «Радио 1».
«Возьмём для примера семью из пяти человек: мама, папа и трое детей. Семья не малообеспеченная — её доход, к примеру, 150 тыс. рублей в месяц. Они получат выплату, как и раньше, три тысячи рублей на каждого школьника», — уточнила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По её словам, если доход семьи ниже 85 тыс. рублей в месяц, то такая семья на каждого школьника получит 10 тыс. рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что школу для 1,6 тыс. учеников построят в подмосковном Видном к 2024 году.