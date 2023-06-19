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Иммунолог Жемчугов дал советы по защите от клещей

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как обезопасить себя от клещей. В частности, он посоветовал правильно одеваться для похода в лес.
Иммунолог Жемчугов дал советы по защите от клещей
  • Gettyimages.ru

«А приходя из леса, нужно себя внимательно осматривать. И ещё не забывать о своих домашних животных, потому что они тоже подвержены тяжелейшим заболеваниям, которые передают клещи», — заявил эксперт в беседе с Nation News.

Как отметил Жемчугов, клещи обитают не только в лесах, но и в парках и скверах.

«Специальные спреи от клещей — это отпугивающие средства. Их нужно наносить на одежду и тело. Но всё равно стоит осматривать тело, потому что на клеща может не подействовать данное средство», — сказал он.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что упадок сил и одышка в пожилом возрасте могут указывать на низкий уровень гемоглобина в организме.

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