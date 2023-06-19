В Казани рассказали о программе мероприятий ко Дню памяти и скорби
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Об этом сообщает «Реальное время».
В парке Победы 21 июня пройдёт акция «Огненные картины войны», а 22 июня у мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны состоится возложение цветов.
Тем временем в Ижевске 21 июня почтут память строителей стратегической железной дороги Ижевск — Балезино, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
Акцию «Огненные картины войны» проведут в сквере Победы у Вечного огня.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске пройдут памятные мероприятия в День памяти и скорби.