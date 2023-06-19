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В Казани рассказали о программе мероприятий ко Дню памяти и скорби

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В Казани запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В частности, состоится акция «Свеча памяти».
В Казани рассказали о программе мероприятий ко Дню памяти и скорби
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

В парке Победы 21 июня пройдёт акция «Огненные картины войны», а 22 июня у мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны состоится возложение цветов.

Тем временем в Ижевске 21 июня почтут память строителей стратегической железной дороги Ижевск — Балезино, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Акцию «Огненные картины войны» проведут в сквере Победы у Вечного огня.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пройдут памятные мероприятия в День памяти и скорби.

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