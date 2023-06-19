Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Хабаровске пройдут памятные мероприятия в День памяти и скорби

Короткая ссылка
В Хабаровске пройдёт ежегодная акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби.
В Хабаровске пройдут памятные мероприятия в День памяти и скорби
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил transsibinfo.ru со ссылкой на заявление депутата Госдумы, секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максима Иванова.

Во время акции жители города выстроят слово «Помним» из свечей и возложат цветы к мемориальному комплексу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«22 июня 1941 года жизнь нашего народа разделилась на до и после. Началась война, ставшая самой страшной в истории нашей страны. Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить эту страницу нашей истории. Ведь пока мы помним — все, кто сложил голову за мир и за жизни новых поколений, живы», — сказал Иванов.

Кроме того, накануне памятной даты на площади Славы пройдёт акция «Огненные картины войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить