В Хабаровске пройдут памятные мероприятия в День памяти и скорби
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Об этом сообщил transsibinfo.ru со ссылкой на заявление депутата Госдумы, секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максима Иванова.
Во время акции жители города выстроят слово «Помним» из свечей и возложат цветы к мемориальному комплексу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
«22 июня 1941 года жизнь нашего народа разделилась на до и после. Началась война, ставшая самой страшной в истории нашей страны. Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить эту страницу нашей истории. Ведь пока мы помним — все, кто сложил голову за мир и за жизни новых поколений, живы», — сказал Иванов.
Кроме того, накануне памятной даты на площади Славы пройдёт акция «Огненные картины войны».