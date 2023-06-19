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Оренбургская область присоединится к акции «Огненные картины войны»

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Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня. Мероприятие пройдёт по всей России в четвёртый раз.
Оренбургская область присоединится к акции «Огненные картины войны»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56.

«Приглашаем всех желающих 21 июня в 23:00 присоединиться к акции и на площади Ленина Оренбурга зажечь свечу в память о тех, кто ценой собственной жизни завоевал для нас Победу», — заявил заместитель секретаря реготделения, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юрий Мироненко.

В Оренбурге акцию проведут при поддержке администрации города и Департамента молодёжной политики региона.

Тем временем в Тюмени запланирована онлайн-акция «Свеча памяти», передаёт nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр областного правительства. В России она проводится с 2004 года, в области — в третий раз. К настоящему времени виртуальную свечу в регионе «зажгли» 882 пользователя.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пройдут памятные мероприятия в День памяти и скорби.

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