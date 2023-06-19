В Колпине полицейский на самокате сбил восьмилетнего ребёнка

Полицейский на самокате сбил восьмилетнего мальчика на площадке «Фонтан» в Колпине.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ребёнка доставили в больницу в состоянии средней тяжести с переломом челюсти, началась проверка.

«Установлено, что за рулём самоката находился дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области, который находится в очередном отпуске на территории города Санкт-Петербурга», — проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса SuperJob, 37% россиян считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила в беседе с НСН, что детям до 18 лет нужно запретить управлять электросамокатами, поскольку это опасно и для них самих, и для других участников движения.