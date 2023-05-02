Опрос SuperJob: 37% респондентов выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов

Согласно данным опроса, 37% россиян считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить.

«Оновные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в раcпоряжении RT).

При этом 34% опрошенных выступили против запретов. 29% затруднились дать ответ.

Как отмечается в исследовании, респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов (41%). Противников же такого решения больше всего среди россиян моложе 34 лет (46%).

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны, где есть сервисы аренды электросамокатов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно запретить пользование кикшерингом для лиц, имеющих административное наказание за пьяное вождение самоката.

Подробнее — в материале RT.