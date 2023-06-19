Маркетолог Григорьев: повышение цен во «Вкусно — и точка» не повлияет на популярность сети

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в кафе.

Специалист отметил, что дела у сети ресторанов «Вкусно — и точка» идут «очень неплохо», несмотря на то что многие ожидали провала после ребрендинга.

«Считалось, что им придётся достаточно долго восстанавливать поток покупателей, но этого не произошло. Народу там по-прежнему полно. Так что в этом смысле у них всё в порядке. То есть ребрендинг это то место, где компания может просто обрушиться, особенно после ухода такого мощного бренда, как McDonald’s»», — сказал Григорьев.

Он добавил, что, по его мнению, у сети всё в порядке и стратегических проблем нет.

«Очень часто, скажем, на фудкортах торговых центров, мы можем наблюдать «стайки» молодёжи, которые там просто проводят время… Сейчас для молодёжи сложилась, если угодно, такая социальная практика: встречаться и проводить там время, общаясь друг с другом. Так что там достаточно комфортно. Поэтому, поскольку это не просто место, где съедают какую-то котлету на булке, а ещё и проводят время, я больших проблем (в связи с повышением цен. — RT) для них не вижу», — заключил маркетолог.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в своих кафе в связи с ростом себестоимости продукции.