На ПМЭФ власти Хабаровского края и Белгородской области подписали соглашение в сфере развития АПК
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com.
Стороны подписали двустороннее соглашение о межрегиональном сотрудничестве в сфере АПК. Речь идёт о работе в рамках научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК».
Регионы планируют осуществлять обмен опытом, новыми разработками и инновационными решениями в области технологического развития сельскохозяйственной отрасли, производства конкурентоспособной продукции.
Ранее ФАН передавало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».