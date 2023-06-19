На ПМЭФ власти Хабаровского края и Белгородской области подписали соглашение в сфере развития АПК

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова и заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский провели деловую встречу в рамках ХХVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Стороны подписали двустороннее соглашение о межрегиональном сотрудничестве в сфере АПК. Речь идёт о работе в рамках научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК».

Регионы планируют осуществлять обмен опытом, новыми разработками и инновационными решениями в области технологического развития сельскохозяйственной отрасли, производства конкурентоспособной продукции.

Ранее ФАН передавало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».