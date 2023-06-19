Онищенко посоветовал соблюдать режим питания в жаркую погоду

Академик РАН, врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко дал советы по сохранению здоровья в жаркую погоду. В частности, он отметил важность соблюдения режима питания.

«Режим питания — это достаточное количество влаги, потом — не есть в это время жирную, жареную пищу», — заявил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

Что касается распорядка дня, то эксперт советует делать всё как можно раньше, а в пик солнечной активности — избегать пребывания на открытом воздухе.

«Если в этом есть необходимость, обязательно должна быть голова закрыта от прямых воздействий солнечных лучей. Одежда — комфортная», — сказал Онищенко.

По его словам, физическая активность должна быть умеренной, особенно в солнцепёк.

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