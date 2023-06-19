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Вандалы разрушили 13 надгробий на одном из кладбищ в Ленобласти

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В Ленинградской области на кладбище в городском посёлке Красный Бор Тосненского района вандалы разбили все цыганские памятники — 13 надгробий могил.
Вандалы разрушили 13 надгробий на одном из кладбищ в Ленобласти
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Life.ru.

Разрушенные надгробия накануне обнаружил смотритель кладбища, после чего обратился в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские изъяли след обуви. Уточняется, что видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

По предварительной оценке, сумма ущерба составила 4,35 млн рублей.

Как заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Инцидент произошёл 18 июня 2023 года.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили советское воинское захоронение в австрийской общине Эбенфурте (Нижняя Австрия): неизвестные повредили барельеф на памятнике воинам.

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