Специалист Гилязов назвал эффективные способы формирования сбережений

Руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов рассказал в беседе с RT об эффективных способах формирования сбережений. Как уточнил эксперт, при выборе инструментов для их хранения стоит опираться на свои финансовые цели.

Причём, по словам специалиста, они должны быть осязаемыми, а не просто на чёрный день.

«У каждого финансового инструмента свои преимущества и риски: стоит использовать всю палитру, чтобы минимизировать риски. Но здесь кроется ещё одна проблема: россияне в большинстве своём (по данным Сбера на сентябрь прошлого года, это свыше 75%) не ориентируются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах. Самыми популярными средствами хранения сбережений остаются наличные и банковские вклады», — подчеркнул Гилязов.

Он отметил, что ключевой недостаток хранения средств наличными или на текущем счёте (по нему не выплачиваются проценты) — риск снижения их покупательной способности в результате инфляции на длительном промежутке времени.

Ещё одна опасность — соблазн воспользоваться деньгами, которые всё время находятся под рукой, пояснил собеседник RT.

«Эти инструменты отлично подойдут для текущих расходов, а также при осуществлении крупных покупок — бытовая техника, автомобиль. Если же в ближайшие месяцы крупных покупок не планируется, то деньги разумно распределить между несколькими инструментами, позволяющими получать доход с вложений. Это поможет защититься от инфляции и приумножить накопления, а также минимизировать риск потратить излишки на импульсивные покупки», — посоветовал Гилязов.

Часть денег можно положить на вклад или накопительный счёт под проценты. Оба инструмента достаточно ликвидны, поэтому удобно разместить в них свою подушку безопасности, заявил эксперт.

«Депозит позволяет получать с вложений прибыль, размер которой зависит от срока вклада (самые высокие ставки установлены для вкладов сроком от года) и прочих условий, предлагаемых банком. Хранение средств на депозите может быть безопаснее, чем в других инструментах, ведь государство обеспечивает страхование вкладов (в размере до 1,4 млн рублей). Ключевое преимущество вкладов перед другими инструментами — возможность быстрого вывода средств. Однако досрочное снятие в случае депозитов может привести к потере процентов», — пояснил он.

Ещё одна особенность: депозит не всегда защищает деньги от инфляции. Если инфляция выше ставки по вкладу, то реальная стоимость накоплений снижается.

Кроме того, по мнению специалиста, защитить своё благосостояние от трат под влиянием настроения, эмоций и других ситуативных факторов помогут инструменты долгосрочных накоплений — пенсионные программы (например, индивидуальные пенсионные планы, ИПП), а также накопительное страхование жизни (НСЖ).

Копить с такими решениями можно на важные цели: благосостояние после завершения карьеры, первоначальный взнос для покупки недвижимости или оплата образования ребёнка.

«Важная особенность: с такими инструментами надо настраиваться на долгий период накоплений. Способствовать этому будут мягкие «препятствия» к выходу: и в НСЖ, и в ИПП при досрочном расторжении можно потерять часть уже сформированных сбережений», — заключил собеседник RT.

Ранее Гилязов в беседе с RT рассказал о важности выдачи карманных денег ребёнку для развития логического мышления и умения расставлять приоритеты.