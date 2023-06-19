Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет

Впервые в истории российский генерал сдал экзамен на краповый берет в Подмосковье, заявили в Росгвардии.

По данным ведомства, им оказался генерал-майор командир ОДОН Росгвардии Николай Кузнецов.

«Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошёл квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: делай, как я, будь первым исполнителем своих приказов», — заявил основоположник традиции экзамена на право ношения крапового берета Герой России Сергей Лысюк.

В рамках экзамена испытуемые преодолели марш-бросок, огненно-штурмовую полосу и после проверки оружия выполнили упражнения высотной подготовки и отстояли спарринги.

Ранее главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT особо отметил успешную работу Сил специальных операций в Сирии. В арабской республике военнослужащие занимались разведкой, наведением авиации и ликвидацией главарей бандформирований.