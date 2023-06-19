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Бывшему директору ФОКа предъявили обвинения из-за гибели ребёнка в Челябинской области

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В Нагайбакском районе Челябинской области бывший директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» обвинён в гибели ребёнка в результате падения глыбы льда с крыши здания.
Бывшему директору ФОКа предъявили обвинения из-за гибели ребёнка в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил URA.RU cо ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Бывшего директора физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» прокурор Нагайбакского района обвинил по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека). По версии следствия, зимой обвиняемый не очистил здание от наледи и не оградил опасный участок, из-за чего 10 марта погиб ребёнок от упавшей глыбы льда. Дело направлено в суд», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что после трагедии губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение об отставке главы района Ивана Сурменева. На его место был назначен бывший директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев.

Ранее в Нижегородской области скончался 13-летний подросток, которого доставили в инфекционную больницу из детского лагеря.

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