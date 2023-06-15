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В Нижегородской области скончался подросток, которого доставили в больницу из лагеря

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В Нижегородской области скончался 13-летний подросток, которого доставили в инфекционную больницу из детского лагеря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
В Нижегородской области скончался подросток, которого доставили в больницу из лагеря
  • РИА Новости

По данным следствия, мальчик находился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области.

Из-за недомогания на фоне повышенной температуры тела его доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, там он в последующем скончался.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут оценку качеству оказания медицинской помощи, а также своевременности транспортировки ребёнка в медицинское учреждение областного центра.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.

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