В Нижегородской области скончался подросток, которого доставили в больницу из лагеря
- РИА Новости
По данным следствия, мальчик находился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области.
Из-за недомогания на фоне повышенной температуры тела его доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, там он в последующем скончался.
В рамках расследования уголовного дела следователи дадут оценку качеству оказания медицинской помощи, а также своевременности транспортировки ребёнка в медицинское учреждение областного центра.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.