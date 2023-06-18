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Глава Петрозаводска Любарский сообщил, что отправится добровольцем в зону спецоперации

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Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский сообщил о намерении отправиться в зону спецоперации на Украине в качестве добровольца.
Глава Петрозаводска Любарский сообщил, что отправится добровольцем в зону спецоперации
  • РИА Новости

«Решение, которое принял окончательно, зрело давно — с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось», — написал он во «ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.

Также Путин рассказал, что распорядился вернуть из зоны спецоперации на Украине одного из трёх братьев.

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