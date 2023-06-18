Глава Петрозаводска Любарский сообщил, что отправится добровольцем в зону спецоперации
- РИА Новости
«Решение, которое принял окончательно, зрело давно — с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось», — написал он во «ВКонтакте».
Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.
Также Путин рассказал, что распорядился вернуть из зоны спецоперации на Украине одного из трёх братьев.