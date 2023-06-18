Губернатор заявил, что ВСУ выпустили за сутки по Белгородской области около 120 снарядов

Украинские войска в субботу, 17 июня, выпустили по территории Белгородской области около 120 снарядов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляно село Белянка — зафиксировано 16 прилётов. Никто не пострадал», — написал он в Telegram.

В частности, ВСУ выпустили 17 артиллерийских снарядов по Солнцевке, ещё 11 — по Красному Хутору.

Губернатор сообщил, что в результате обстрелов пострадавших среди мирных жителей нет.

Также Гладков заявил, что украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотника в селе Новопетровка Белгородской области, повреждены трактор и автомобиль.