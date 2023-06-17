Сотрудники МЧС России по Ростовской области спасли пятерых детей в Таганрогском заливе

Сотрудники МЧС России по Ростовской области доставили на берег пятерых детей, которых унесло в открытое море в Таганрогском заливе.

Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«В Таганрогском заливе спасли пятерых детей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл днём 17 июня на Центральном пляже Таганрога.

Отмечается, что детей унесло в открытое море на 1 км.

Спасатели доставили их на берег, никто из детей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.