Сотрудники МЧС России по Ростовской области спасли пятерых детей в Таганрогском заливе
- РИА Новости
Об этом сообщили в МЧС России по региону.
«В Таганрогском заливе спасли пятерых детей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошёл днём 17 июня на Центральном пляже Таганрога.
Отмечается, что детей унесло в открытое море на 1 км.
Спасатели доставили их на берег, никто из детей не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.