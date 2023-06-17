Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сотрудники МЧС России по Ростовской области спасли пятерых детей в Таганрогском заливе

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС России по Ростовской области доставили на берег пятерых детей, которых унесло в открытое море в Таганрогском заливе.
Сотрудники МЧС России по Ростовской области спасли пятерых детей в Таганрогском заливе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«В Таганрогском заливе спасли пятерых детей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл днём 17 июня на Центральном пляже Таганрога.

Отмечается, что детей унесло в открытое море на 1 км.

Спасатели доставили их на берег, никто из детей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить