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В Россию из Ирака экстрадирована обвиняемая в работе на ИГ

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Обвиняемая в работе на боевиков «Исламского государства»* экстрадирована в Россию из Ирака, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Россию из Ирака экстрадирована обвиняемая в работе на ИГ
  • РИА Новости

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — цитирует РИА Новости Ирину Волк.

Согласно предварительным данным, Гатагажева приехала в Сирию в 2016 году, где добровольно примкнула к боевикам.

Она ухаживала за ранеными террористами, занималась стиркой, ремонтом и приготовлением пищи, а также обеспечивала их оружием на свои деньги.

Ранее в Ставропольском крае задержали двух мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске.

Отмечается, что двое жителей Пятигорска, сторонников «Исламского государства», занимались изготовлением взрывчатых веществ с целью совершения теракта на территории региона.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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