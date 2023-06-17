Захарова заявила о необходимости юридически оформить блогерство как профессию

Блогерство необходимо юридически оформить как профессию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что вопрос об оформлении блогерства как профессии надлежит решать профессиональному сообществу.

«Но со своего угла я могу сказать да, потому что это уже сфера, это субкультура, это заработок», — приводит РИА Новости слова Захаровой на ПМЭФ.

Дипломат добавила, что блогерство должно иметь «некие этические рамки».

Ранее «Известия» сообщали, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.