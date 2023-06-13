Исследование: 37% россиян хотели бы зарабатывать на блогинге

Сервис «Работа.ру», компания СберМаркетинг и социальная сеть «Одноклассники» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что количество желающих заниматься блогингом россиян увеличилось.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, с июня 2022 года количество россиян, которые хотели бы вести свой блог и зарабатывать на этом, увеличилось на 4 п.п. и достигло 37%. Большинство респондентов, 63%, продолжают скептически относиться к подобному занятию.

Из числа желающих заняться блогингом каждый третий респондент хотел бы посвятить свою страничку теме путешествий и туризма, столько же выразили желание вести блог на авторскую тему (домашние животные, здоровье, обзоры настольных игр).

Также в число популярных тем для блогов вошли психология, сериалы, кино и книги, искусство, кулинария, спорт и правильное питание, современные технологии и гаджеты.

Наименее популярными оказались темы красоты, косметики, моды, финансов и криптовалюты, а также жизнь звёзд и поп-культура.

Ранее «Известия» сообщали, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.