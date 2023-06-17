В Москве, Петербурге и Костроме состоялось вручение дипломов выпускникам военных вузов

Церемонии вручения дипломов выпускникам военных вузов прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Костроме. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выпускников Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России поздравил статс-секретарь — заместитель Министра обороны России Николай Панков, церемония вручения дипломов состоялась на Поклонной горе в Москве.

Более 900 человек окончили в этом году Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, из них более 30 выпускников — с красным дипломом.

Выпускников вуза поздравил командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко.

Кроме того, в Костроме состоялось вручение дипломов и нагрудных знаков об окончании Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (ВА РХБЗ).

В торжественной церемонии принял участие начальник войск РХБ защиты Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее стало известно, что в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России в пятницу, 16 июня, прошла торжественная церемония выпуска генералов и офицеров.