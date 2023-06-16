В Военной академии Генштаба ВС России состоялся выпуск генералов и офицеров

В Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России в пятницу, 16 июня, прошла торжественная церемония выпуска генералов и офицеров.

Дипломы выпускникам вручил заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Истраков.

Он оценил неизменно высокий уровень подготовки выпускников академии, а также деятельность руководства и профессорско-преподавательского состава учебного заведения по подготовке кадров.

Отмечается, что большинство выпускников уже имеют боевой опыт и готовы к работе в непростых условиях современной военно-политической обстановки, в том числе и в условиях специальной военной операции.

Лучшие выпускники были отмечены медалями «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба». Более половины слушателей окончили академию с отличием.