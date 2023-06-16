В Военной академии Генштаба ВС России состоялся выпуск генералов и офицеров
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Дипломы выпускникам вручил заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Истраков.
Он оценил неизменно высокий уровень подготовки выпускников академии, а также деятельность руководства и профессорско-преподавательского состава учебного заведения по подготовке кадров.
Отмечается, что большинство выпускников уже имеют боевой опыт и готовы к работе в непростых условиях современной военно-политической обстановки, в том числе и в условиях специальной военной операции.
Лучшие выпускники были отмечены медалями «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба». Более половины слушателей окончили академию с отличием.