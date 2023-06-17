Песков: выступление Путина на ПМЭФ вызвало большой интерес в мире

Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2023 вызвало большой интерес в мире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме», — сказал Песков.

По его словам, видно, что выступление Путина на форуме анализируют.

Он отметил, что российский лидер сказал много важных вещей, которые подлежат глубокому анализу.

Ранее Владимир Путин принял участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».