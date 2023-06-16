Депутат Белик: заявления Путина на ПМЭФ — отражение силы и стойкости нашей страны

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

«Заявления нашего президента, сделанные в рамках пленарного заседания ПМЭФ, — это отражение силы и стойкости нашей страны, которая достойно справляется с вызовами, понимает верность пути, по которому идёт, несмотря на агонию Запада», — считает парламентарий.

По его словам, экономику России не смогли разрушить санкции, «превратившиеся в жалкую истерику США, Великобритании и их вассалов».

«Россия заботится о собственных национальных интересах назло всем тем, кто, сидя в лондонских и вашингтонских кабинетах, трусливо использует Украину в качестве инструмента для борьбы с нашей страной», — добавил Белик.

Ранее Владимир Путин принял участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».