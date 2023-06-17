Экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни

Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался на 73-м году жизни, сообщил действующий губернатор региона Максим Егоров.

«Ушёл из жизни человек и профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли», — написал Егоров в своём Telegram-канале.

По его словам, Бетин возглавлял область в непростое время для страны.

Он отметил, что именно в данный период было реализовано множество проектов.

16 мая сообщалось, что экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Государственной думы и член Совета Федерации России Николай Шаклеин умер в возрасте 79 лет.