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Экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни

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Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался на 73-м году жизни, сообщил действующий губернатор региона Максим Егоров.
Экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни человек и профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли», — написал Егоров в своём Telegram-канале.

По его словам, Бетин возглавлял область в непростое время для страны.

Он отметил, что именно в данный период было реализовано множество проектов.

16 мая сообщалось, что экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Государственной думы и член Совета Федерации России Николай Шаклеин умер в возрасте 79 лет.

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