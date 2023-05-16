Умер экс-губернатор Кировской области Шаклеин

Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Государственной думы и член Совета Федерации России Николай Шаклеин умер в возрасте 79 лет.

Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Соколов.

По его словам, Шаклеин умер после продолжительной болезни.

Губернатор выразил соболезнования близким покойного, отметив, что Шаклеин, по словам коллег, был квалифицированным специалистом и справедливым руководителем.

В октябре 2022 года бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев скончался после продолжительной болезни.

В феврале 2021 года сообщалось, что бывший губернатор Орловской области Александр Козлов умер на 72-м году жизни.