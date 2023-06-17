Сечин: увеличение числа электромобилей станет испытанием устойчивости мировой энергосистемы

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что распространение электрических автомобилей станет испытанием для устойчивости мировой энергетической системы.

По его словам, увеличение количества электромобилей будет зависеть не только от их производства и субсидий.

«Растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьёзным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием её устойчивости», — приводит РИА Новости заявление Сечина на энергетической панели ПМЭФ.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что эксплуатация автомобилей с электродвигателями в России пока что невыгодна и крайне сложна.