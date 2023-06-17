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Сечин: увеличение числа электромобилей станет испытанием устойчивости мировой энергосистемы

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что распространение электрических автомобилей станет испытанием для устойчивости мировой энергетической системы.
Сечин: увеличение числа электромобилей станет испытанием устойчивости мировой энергосистемы
  • РИА Новости

По его словам, увеличение количества электромобилей будет зависеть не только от их производства и субсидий.

«Растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьёзным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием её устойчивости», — приводит РИА Новости заявление Сечина на энергетической панели ПМЭФ.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что эксплуатация автомобилей с электродвигателями в России пока что невыгодна и крайне сложна.

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