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Автоэксперт Шапарин рассказал о проблемах владения электрокаром в России

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что эксплуатация автомобилей с электродвигателями в России пока что невыгодна и крайне сложна.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Шапарина, основными причинами являются отсутствие инфраструктуры и особенности климата страны.

«Вероятность попасть в пробку зимой существует, а «печку» водитель выключать не станет», — сказал эксперт.

Кроме того, он добавил, что сейчас в России мало организаций, способных качественно обслуживать электромобили.

Ранее автоэксперт Валерий Солдунов высказался в беседе с Inforeactor о перспективах рынка китайских электромобилей в России.

Также сообщалось, что завод «Москвич» за четыре месяца продал 35 отечественных электрокаров.

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