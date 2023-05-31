Автоэксперт Шапарин рассказал о проблемах владения электрокаром в России
По словам Шапарина, основными причинами являются отсутствие инфраструктуры и особенности климата страны.
«Вероятность попасть в пробку зимой существует, а «печку» водитель выключать не станет», — сказал эксперт.
Кроме того, он добавил, что сейчас в России мало организаций, способных качественно обслуживать электромобили.
Ранее автоэксперт Валерий Солдунов высказался в беседе с Inforeactor о перспективах рынка китайских электромобилей в России.
Также сообщалось, что завод «Москвич» за четыре месяца продал 35 отечественных электрокаров.