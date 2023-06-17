Глава Минцифры заявил, что госкомпании обязаны перейти на российское ПО до 2025 года

Государственные компании в России должны перейти на отечественные операционные системы, офисный пакет, системы виртуализации и системы управления баз данных до 1 января 2025 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«У нас президентом (России Владимиром Путиным. — RT) было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных», — приводит РИА Новости его слова на Петербургском международном экономическом форуме.

Шадаев подчеркнул, что такая практика будет способствовать дополнительному спросу на отечественные разработки.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет Центробанк правом согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на закупку отечественного программного обеспечения (ПО), а также закупок радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.

Как уточняется, ко второму чтению в законопроект была включена необходимость согласовывать также и закупки отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.