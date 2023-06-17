В Роскомнадзоре сообщили, что в 2023 году в сеть утекли около 200 млн записей о россиянах

В текущем году в сеть утекли около 200 млн записей о россиянах. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По его словам, в России зафиксировано около 75 крупных утечек данных в текущем году.

«Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 млн записей о россиянах, которые утекли в сеть с начала 2023 года», — приводит РИА Новости заявление Вагнера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что Роскомнадзор проводит по ним проверки.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных клиентов сети магазинов одежды Gloria Jeans («Глория джинс»).