Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных клиентов Gloria Jeans
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным надзорного органа, оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством.
Также в Роскомнадзоре назвали участившиеся взломы баз данных частью гибридной войны, ведущейся против России.
В ведомстве назвали это спланированными хакерскими атаками, которые были инициированы из-за рубежа.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает механизм, позволяющий жертвам утечки информации получить компенсацию через портал «Госуслуги».