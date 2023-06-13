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Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных клиентов Gloria Jeans

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Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных клиентов сети магазинов одежды Gloria Jeans («Глория джинс»).
Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных клиентов Gloria Jeans
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным надзорного органа, оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством.

Также в Роскомнадзоре назвали участившиеся взломы баз данных частью гибридной войны, ведущейся против России.

В ведомстве назвали это спланированными хакерскими атаками, которые были инициированы из-за рубежа.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает механизм, позволяющий жертвам утечки информации получить компенсацию через портал «Госуслуги».

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