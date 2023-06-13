Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных клиентов Gloria Jeans

Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных клиентов сети магазинов одежды Gloria Jeans («Глория джинс»).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным надзорного органа, оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством.

Также в Роскомнадзоре назвали участившиеся взломы баз данных частью гибридной войны, ведущейся против России.

В ведомстве назвали это спланированными хакерскими атаками, которые были инициированы из-за рубежа.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает механизм, позволяющий жертвам утечки информации получить компенсацию через портал «Госуслуги».