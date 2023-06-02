РКН прорабатывает механизм получения компенсации через «Госуслуги» для жертв утечек

Роскомнадзор в данный момент разрабатывает механизм, позволяющий жертвам утечки информации получить компенсацию через портал «Госуслуги», сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.

Об этом Вагнер сказал в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Он отметил необходимость не только устанавливать операторов, у которых утекли данные, ответственных за произошедшее, но также выплачивать пострадавшим компенсации.

«Один из механизмов, который сейчас предлагается, — это через портал «Госуслуги» дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Вагнер, требование компенсации должно происходить без решения суда.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство считает необходимым провести ревизию баз данных.