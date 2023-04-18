Минцифры России считает необходимым провести ревизию баз данных

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство считает необходимым провести ревизию баз данных.
Минцифры России считает необходимым провести ревизию баз данных
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Об этом он рассказал в ходе First Russia Data Forum.

«Когда мы храним огромные массивы данных, в том числе исторические, мы понимаем определённый риск их утечки, как бы мы их ни защищали. В этом смысле сейчас мы будем призывать ведомства к тому, чтобы проводить ревизию накопленных баз данных», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ведомствам, в частности, надо будет определиться с тем, насколько нужно всё накопленное «иметь в оперативном контуре» и надо ли иметь эти данные в незашифрованном виде.

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