Байкальская отшельница Мореходова заявила, что Россия будет существовать ещё много веков
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Она подчеркнула, что Россия «выстоит» и все ополчившиеся на неё «будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю».
«Россия была и будет существовать ещё много веков. Никто её не победит», — приводит РИА Новости слова Мореходовой в программе «Прямой эфир».
В июле 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что предсказания Владимира Жириновского были основаны на знаниях и понимании ситуации.