Байкальская отшельница Мореходова заявила, что Россия будет существовать ещё много веков

Байкальская отшельница Любовь Мореходова поделилась мнением о будущем России. По её словам, государство будет существовать ещё много веков и преодолеет все невзгоды.

Она подчеркнула, что Россия «выстоит» и все ополчившиеся на неё «будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю».

«Россия была и будет существовать ещё много веков. Никто её не победит», — приводит РИА Новости слова Мореходовой в программе «Прямой эфир».

В июле 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что предсказания Владимира Жириновского были основаны на знаниях и понимании ситуации.