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Власти Севастополя сообщили о восстановлении электроснабжения в городе

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Власти Севастополя сообщили о восстановлении электроснабжения в городе после сбоя автоматики на подстанции.

Исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что всех абонентов «запитали».

«По резервной линии прошли. «Севэнерго» подключила основных абонентов», — цитирует его ТАСС.

Как заявили в компании «Севастопольэнерго», отключение электричества произошло в 22:06 в сетях 110 кВ по причине повреждения оборудования на Севастопольской теплоэлектростанции. В результате в Севастополе были отключены 80% потребителей.

«В 22:50 включены все потребители города», — говорится на странице «Севастопольэнерго» во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что специалисты занимаются восстановлением электроснабжения. 

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