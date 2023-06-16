Губернатор Севастополя объяснил сбой в подаче электроэнергии отключением автоматики

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил сбой в подаче электроэнергии в городе, о котором сообщили местные жители в соцсетях, отключением автоматики.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь», — заявил губернатор.

Он сообщил, что специалисты занимаются восстановлением электроснабжения. Работы займут несколько часов.

Также Развожаев заявил, что на месте находится его заместитель Евгений Горлов.

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