Глава Минстроя Файзуллин: оценить состояние плотины Каховской ГЭС можно примерно через неделю

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что оценить состояние плотины Каховской гидроэлектростанции можно будет примерно через неделю.

По его словам, «вода постепенно сходит».

Он отметил, что, по его мнению, в течение семи дней уровень водохранилища стабилизируется на нижней отметке, и можно будет увидеть, что произошло с телом самой плотины и насколько разрушительны последствия теракта.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище после ЧП на Каховской ГЭС сильно понижается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.