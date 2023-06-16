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Сальдо: уровень воды в Каховском водохранилище уже понизился до 7 метров

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Уровень воды в Каховском водохранилище после ЧП на Каховской ГЭС сильно понижается.
Сальдо: уровень воды в Каховском водохранилище уже понизился до 7 метров
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС продолжается.

«Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды сильно понижается. Он даже понизился ниже ожидаемого нами... Уже 7 м», — рассказал Сальдо.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 м.

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