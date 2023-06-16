Генпрокурор Краснов заявил, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными
- РИА Новости
Об этом Краснов сказал на полях ПМЭФ.
Как рассказал генпрокурор, после случаев отравления суррогатным алкоголем в России активизировались обсуждения об отмене моратория на проверки российского бизнеса.
«Мы остаёмся на прежней позиции — их должно быть минимальное число», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.