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Генпрокурор Краснов заявил, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными

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Российский генеральный прокурор Игорь Краснов высказал мнение, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными.
Генпрокурор Краснов заявил, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными
  • РИА Новости

Об этом Краснов сказал на полях ПМЭФ.

Как рассказал генпрокурор, после случаев отравления суррогатным алкоголем в России активизировались обсуждения об отмене моратория на проверки российского бизнеса.

«Мы остаёмся на прежней позиции — их должно быть минимальное число», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.

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