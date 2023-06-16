Аналитик Федосова: экономический профиль ПМЭФ диктовал магистральные темы выступления Путина

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

Как подчеркнула аналитик, экономический профиль самого форума диктовал и магистральные темы выступления президента.

«Это и вопросы макроэкономической стабильности, внутреннего развития, это и поддержка малообеспеченных семей, расширение льготных программ даже на те категории граждан, которые ранее не были ими охвачены», — рассказала эксперт.

Она пояснила, что масштабные новые вливания должны быть обеспечены дополнительным доходом бюджета. И, как напомнила Федосова, было подчёркнуто, что экспортные доходы экономики растут, а внутренние показатели демонстрируют её хорошую сопротивляемость внешним негативным воздействиям.

Конкуренты и противники России будут разрабатывать всё новые стратегии и механизмы выдавливания её из международного поля, но здесь они сталкиваются с собственными проблемами, о чём президент сказал, пояснила она.

«Все те, кто пытались своим ломом повлиять на мировую экономику, вырвав такой огромный кусок земли как Россия из тела экономического организма мира, они неизбежно столкнутся с тем, что доллар потеряет значимость как мировой валюты для расчётов в международной торговле, что уже и происходит. И широчайшее представительство тех стран, которое было на форуме, это только подтверждает — намерения о переводе расчётов в национальные валюты уже звучат со всех континентов незападного мира», — заявила специалист.

Ранее Владимир Путин принял участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».