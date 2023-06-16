РИА Новости: против мужа актрисы Бабушкиной возбудили уголовное дело

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который применил насилие в отношении сотрудника ДПС, нашедшего у него в автомобиле свёрток с наркотическим веществом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Дело возбуждено по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотиков.

Проводятся следственные действия, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева.

Ранее газета «Известия» писала, что в центре Москвы задержана актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», вместе с ней задержан её супруг.