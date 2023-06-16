РИА Новости: против мужа актрисы Бабушкиной возбудили уголовное дело
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Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.
Дело возбуждено по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотиков.
Проводятся следственные действия, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева.
Ранее газета «Известия» писала, что в центре Москвы задержана актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», вместе с ней задержан её супруг.