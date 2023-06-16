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РИА Новости: против мужа актрисы Бабушкиной возбудили уголовное дело

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Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который применил насилие в отношении сотрудника ДПС, нашедшего у него в автомобиле свёрток с наркотическим веществом.
РИА Новости: против мужа актрисы Бабушкиной возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Дело возбуждено по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотиков. 

Проводятся следственные действия, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева.

Ранее газета «Известия» писала, что в центре Москвы задержана актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», вместе с ней задержан её супруг.

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