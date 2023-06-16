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«Известия»: в Москве задержали актрису Кристину Бабушкину с мужем

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В центре Москвы задержана актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», вместе с ней задержан её супруг, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
«Известия»: в Москве задержали актрису Кристину Бабушкину с мужем
  • РИА Новости

Как утверждается, автомобиль Бабушкиной остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал, чтобы проверить документы, после этого «вместе с мужем Бабушкину доставили в отделение», пишет газета.

Официальных подтверждений не приводится.

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