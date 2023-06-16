«Известия»: в Москве задержали актрису Кристину Бабушкину с мужем

В центре Москвы задержана актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», вместе с ней задержан её супруг, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

РИА Новости

Как утверждается, автомобиль Бабушкиной остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал, чтобы проверить документы, после этого «вместе с мужем Бабушкину доставили в отделение», пишет газета. Официальных подтверждений не приводится.