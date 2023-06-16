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Волынец назвала отличной идеей выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи

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Анастасия Белоусова
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT предложение российского президента Владимира Путина продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.
Волынец назвала отличной идеей выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи
  • РИА Новости

«Отличная инициатива, и я поддерживаю это решение президента, потому что это как раз отражение той системы поддержки, которая необходима нашим семьям с детьми без привязки к уровню дохода», — сказала она.

Волынец отметила, что сейчас при расчёте пособий считается доход на каждого члена семьи, и в случае, если он соответствует всем критериям, семьи не получают выплаты.

«Очень многие женщины отказываются от рождения ребёнка именно потому, что во время беременности и ухода за ребёнком уровень жизни семьи снижается. Поэтому они предпочитают делать карьеру, работать, чтобы не снизить свой уровень жизни», — добавила омбудсмен.

По её мнению, данное решение будет содействовать демографическому росту.

«Следующим важным шагом должны стать аналогичные выплаты для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», — подчеркнула собеседница RT.

Ранее Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи.

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