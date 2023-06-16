Волынец назвала отличной идеей выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи
- РИА Новости
«Отличная инициатива, и я поддерживаю это решение президента, потому что это как раз отражение той системы поддержки, которая необходима нашим семьям с детьми без привязки к уровню дохода», — сказала она.
Волынец отметила, что сейчас при расчёте пособий считается доход на каждого члена семьи, и в случае, если он соответствует всем критериям, семьи не получают выплаты.
«Очень многие женщины отказываются от рождения ребёнка именно потому, что во время беременности и ухода за ребёнком уровень жизни семьи снижается. Поэтому они предпочитают делать карьеру, работать, чтобы не снизить свой уровень жизни», — добавила омбудсмен.
По её мнению, данное решение будет содействовать демографическому росту.
«Следующим важным шагом должны стать аналогичные выплаты для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», — подчеркнула собеседница RT.
Ранее Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи.