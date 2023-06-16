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В ОЭЗ «Кашира» откроют завод по производству гофроупаковки и бумаги

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На территории особой экономической зоны «Кашира» появится завод по производству гофроупаковки и бумаги.
В ОЭЗ «Кашира» откроют завод по производству гофроупаковки и бумаги
  • РИА Новости

Как пишет «Радио 1», соглашение о реализации проекта на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор ООО «Л-ПАК Кашира» Пётр Каранчук.

Инвестиции превысят 19 млрд рублей. На предприятии планируют создать свыше 1150 рабочих мест.

Ранее, по сообщению kp.ru, в рамках Петербургского международного экономического форума Пермский край подписал соглашение о развитии студенческих кампусов мирового уровня. 

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